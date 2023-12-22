الاهلي ينهي الشوط الأول بالتقدم على أوراوا بهدفين مقابل هدف

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره أوراوا الياباني بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا ببطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يتقدم على أوراوا بهدفين مقابل هدف

ومنح ياسر إبراهيم هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 19، بمتابعة من تسديدة قوية لمحمد هاني مفتتحا أهداف اللقاء.



وعزّر الجنوب إفريقي بيرسي تاو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 25، قبل أن يقلّص كانتي النتيجة لأوراوا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف للمارد الأحمر.



ويلتقي الفريقان الأهلي وأوراوا الياباني حاليا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا على الأراضي السعودية.



ودخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.