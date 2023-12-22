نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. النصر يعلن خوض جولة ودية في الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الجمعة، عن خوضه لجولة مباريات ودية في دولة الصين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

النصر يعلن عن تفاصيل جولته الودية في الصين

ونشر نادي النصر منذ قليل عبر حسابه الىسمي على منصة "إكس"، مواعيد جولته المقبلة في الصين، التي ستقام نهاية شهر يناير 2024 المقبل، حيث من المقرر أن يواجه الفريق نظيره شنجهاي في المباراة الأولى يوم 24 من الشهر، تليها مواجهة مع تشجيانغ يوم 28 من الشهر ذاته.

ومن جهته، وجّه الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر، رسالة تحفيزية للجماهير الصينية عبر مقطع فيديو نُشر على حساب النادي الرسمي، يقول فيه: "أهلًا... هل أنتم مستعدون؟ النصر قادم".

وكان الملفت في الفيديو غياب كل من ساديو ماني وفوفانا، حيث من المحتمل عدم مشاركتهما في الجولة؛ بسبب التزاماتهما مع منتخبَي بلديهما في كأس أمم إفريقيا.

يُذكر أن النصر خاض تجربة مشابهة في يونيو الماضي خلال جولته الآسيوية في اليابان، حيث واجه العديد من الفرق الكبرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن إطار بطولة اليابان الدولية.

قبل انطلاق الجولة الصينية، يستعد النصر لخوض آخر مواجهاته المحلية ضد التعاون يوم 30 من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.