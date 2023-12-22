نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. ياسر إبراهيم يقترب من رقم تاريخي في البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق رقم تاريخي في بطولة كأس العالم للأندية.

ياسر إبراهيم يقترب من رقم تاريخي في البطولة

وكان الاهلي قد أنهى شوطه الأول متقدما على حساب الفريق الياباني بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل الهدف الأول ياسر ابراهيم في الدقيقة 20، بينما أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

بينما عادل الفريق الياباني النتيجة بهدف من ركلة جزاء سددها جونز في الدقيقة 54

وبات مدافع الفريق ياسر إبراهيم، أحد العناصر التي لها نصيب من الارقام القياسية بعد تسجيل 3 اهداف في المونديال.

ياسر إبراهيم يقترب من معادلة رقم راموس

واقترب المدافع من معادلة رقم سيرخيو راموس والذي سجل 4 اهداف في البطولة، ومن الممكن الاقتراب من الصدارة حال تسجيل هدف ثان.