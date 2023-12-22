الرياضة

كاميرا المونديال.. "نفس الابتسامة" كيف احتفل ياسر إبراهيم وبيرسي تاو بهدفي الأهلي في مرمى أوراوا الياباني؟ (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من المصري أمام أوراوا الياباني، والذي أنهى فيها الأهلي شوطه متقدما بهدفين مقابل هدف.

كيف احتفل ياسر إبراهيم وبيرسي تاو بهدفي الأهلي؟

سجل الهدف الأول ياسر ابراهيم في الدقيقة 20، بينما أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وكانت الابتسامة هي عنوان الاحتفال بالهدفين، والذي ظهرت على الثنائي بعد حالة حزن منذ المباراة الماضية عقب الخسارة من فلومينيسي.

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ياسر إبراهيم 
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بيرسي تاو

ويخوض الاهلي الشوط الثاني من المباراة من أجل مواصلة مشواره وحصد البرونزية الرابعة في تاريخه.

تشكيل الاهلي لمواجهة أوراوا الياباني في مونديال الاندية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد كوكا وحسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي في المونديال

تنقل اعبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد للمسابقة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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