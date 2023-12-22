نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على وادي دجلة في دوري الجمهورية مواليد 2009 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على نظيره وادي دجلة، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أحمد إبراهيم، هدف الفوز لفريق الزمالك في اللقاء.

يقود فريق الزمالك 2009 كل من، إسلام عادل المأمور مديرًا فنيًا، وإسماعيل نوح آدم وحسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إداريًا، يوسف سيد مسؤولًا للمهمات.

موعد مباراه الزمالك القادمة في دوري الجمهورية مواليد 2009

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الجولة الجولة القادمة من منافسات دوري الجمهورية مواليد 2009 والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.