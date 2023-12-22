عاجل.. الأهلي بطل العالم في "البرونزية" يهزم أوراوا الياباني ويتوج بها للمرة الرابعة في تاريخه

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فوزا هاما على نظيره أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي انتهى بين الفريقين منذ قليل ببطولة كأس العالم للأندية المقام على الأراضي السعودية.

الأهلي بطل العالم في "البرونزية"



ومنح ياسر إبراهيم هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 19، بمتابعة من تسديدة قوية لمحمد هاني، مفتتحا أهداف اللقاء.



وعزّر الجنوب إفريقي بيرسي تاو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 25، قبل أن يقلّص كانتي النتيجة لأوراوا في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف للمارد الأحمر.



وفي الشوط الثاني عادل جونز النتيجة للفريق الياباني من ركلة جزاء في الدقيقة 53، قبل أن يحرز معلول الهدف الثالث والفوز لفريقه في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الـ96 سجل علي معلول الهدف الرابع لصالح المارد الأحمر بطريقة جميلة لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين للأهلي.

وبهذا الفوز حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى في مشوار السويسري مارسيل كولر مع القلعة الحمراء.



وتنقل مباريات كأس العالم للأندية هذا الموسم عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ودخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

