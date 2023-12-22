نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. رقم قياسي لطاهر ومحمد هاني في كأس العالم للأندية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وشارك محمد هاني أساسيًا في مباريات اتحاد جدة وفلومينينسي وآوراوا ريد دايموندز، فيما تواجد طاهر كبديل في نفس اللقاءات، ليصل اللاعبين للمباراة رقم 13 في تاريخ مشاركاتهما في بطولة كأس العالم للأندية خلال 4 مشاركات، ليحققا رقمًا قياسيًا جديدًا كونهما أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات من فريق واحد، بفارق مباراة واحدة عن إيميليانو تادي لاعب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والذي توقف رصيده عند 12 مباراة.

رقم قياسي لطاهر ومحمد هاني في كأس العالم للأندية

وبدأ هاني مشاركاته مع الأهلي في نسخة 2020، بثلاث مباريات أمام الدحيل القطري وبايرن ميونخ الألماني وبالميراس البرازيلي، ثم ثلاث لقاءات أيضًا بنسخة 2021 أمام مونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي والهلال السعودي، وأربع مواجهات بنسخة 2022 أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وسياتل ساوندرز الأمريكي وريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي، وأخيرًا مباراتين بالنخسة الحالية 2023 أمام اتحاد جدة السعودي وفلومينينسي البرازيلي وآوراوا ريد دايموندز الياباني.

أما طاهر فتواجد في مباريات الدحيل القطري وبايرن ميونخ الألماني وبالميراس البرازيلي بنسخة 2020، ولقاءات مونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي والهلال السعودي بنسخة 2021، ومواجهات أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وسياتل ساوندرز الأمريكي وريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي بنسخة 2022، وأخيرًا أمام اتحاد جدة السعودي وفلومينينسي البرازيلي وآوراوا ريد دايموندز الياباني بنسخة 2023.