نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. كم سيحصل الأهلي بعد برونزية كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق أوراوا ريدز الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية في الموسم الحالي، للمرة الرابعة في تاريخه، كما بات من أكثر الفرق المشاركة في المونديال.

كم سيحصل الأهلي بعد برونزية كأس العالم للأندية؟

ومن المنتظر أن يحصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبلغ مالي قدره 2.5 مليون دولار، عقب تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره أوراوا الياباني.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من المقرر أن يخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.