نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة الرسمي فلومينينسي بنهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة فلومينينسي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: دياز، ستونز، آكي، ووكر.

خط الوسط: رودي، لويس، سيلفا، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، جريليش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي

وستنقل أحداث المباراة من خلال مجموعة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الحاصلة على حقوق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC Sports على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

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