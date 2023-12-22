نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الفوز بأربعة أهداف نظيفة على نظيره فريق الحزم في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

أهداف الأهلي في المباراة

افتتح رياض محرز التسجيل في الدقيقة 45 صنع فراس البريكان.

وسجل جابريل فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 57 من تمريرة لماكسيمين وعاد فراس البريكان بالهدف الثالث في الدقيقة 80 من صنع ديميرال.

واختتم ديميرال الأهداف في الدقيقة 90.

ترتيب الأهلي والحزم

واحتل الراقي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد تحقيق 11 فوز وتعادل بأربعة وخسر 3 بينما ظل الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بستة وهزم بعشرة.