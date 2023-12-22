عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بالميدالية البرونزية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر لجمهور الفريق الذي تواجد في ملعب مباراة أوراوا الياباني بمونديال الأندية بالسعودية.

أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي

وأوضح المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، أن جمهور الأهلي لعب دورًا هامًا في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على بطل آسيا.

وتابع إمام عاشور في تصريحات عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز وحصد البرونزية، كنا نتمنى اللعب على الذهب أو الفضة، لكن قدر الله وما شاء فعل، وكل اللاعبين رجال، وقدموا ما عليهم في المباراة وكانوا عند حُسن الجماهير ولم يُقصر أي لاعب في المباراة".

واختتم: "التركيز سيكون الفترة المقبلة على بطولة السوبر المصري التي تقام الأسبوع المقبل بالإمارات، خاصةً أن هدف الجميع في الفريق هو حصد البطولة".

وحقق الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.