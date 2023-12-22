نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال| يحلق كالنسر في الملعب.. شاهد احتفال مارسل كولر ببرونزية كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على الاحتفال كالنسر ببرونزية كأس العالم للأندية عقب المباراة.

ويأتي ذلك عقب تتويج بالمدالية البرونزية على حساب أوروا الياباني برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتسلم النادي الأهلي الميدالية البرونزية في ملعب الجوهرة المشعة عقب المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ النادي الأهلي غدًا لكأس السوبر المصري للأبطال ومباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في البطولة.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.