نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد المونديال.. كم هدف أحرزه الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا على الأراضي السعودية بعد فوزه على أوراوا الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.



ونجح المارد الأحمر في تحقيق برونزية مونديال الأندية، بعد أن حقق المركز الثالث على حساب أوراوا، وذالك للمرة الرابعة في تاريخه.

عدد أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

وأحرز الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 7 أهداف، سجل منها ثلاثة في شباك اتحاد جدة في ربع نهائي المسابقة، وأحرز أربعة أهداف في مباراته أمام أوراوا مساء اليوم، علما بأنه لم ينجح في زيارة شباك فلومنينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.