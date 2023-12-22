نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول من يفعلها.. الأهلي يحقق إنجازًا فريدًا من نوعه ببطولة كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية والمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا أمام نظيره أوراوا الياباني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري، بمونديال الأندية 2023 المقام بالمملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة جدة ومن المقرر أن يسدل ستار منافسات المسابقة الليلة بمواجهة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي في النهائي.

الأهلي يحقق رقمًا قياسيًا في مونديال الأندية

ويُعد النادي الأهلي أكثر فريق في تاريخ كأس العالم للأندية تحقيقا للمركز الثالث برصيد أربعة مرات، إذ حصد الميدالية البرونزية الأولى عام 2006 تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي، ثم نسختي 2020و2021 تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، واخيرا نسخة 2023 تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على فريق اتحاد جدة السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء ربع النهائي وتأهل لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي لكنه خسر المواجهة بنتيجة هدفين دون رد، ثم واجه فريق أوراوا الياباني ضمن لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع وانتصر عليه بنتيجة 4-2.

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يعد ثان أكثر فريق عربي شارك في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 8 مرات بعد فريق أوكلاند سيتي بـ11 مشاركة.

ويخوض لاعبو النادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.