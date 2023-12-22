نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأهلي في المونديال.. معلول يتساوى مع فلافيو (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أوراوا ريدز الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، من التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية هذا الموسم، للمرة الرابعة في تاريخه.

وسجل النجم التونسي علي معلول، خلال مباراة اليوم أمام أوراوا ريدز الياباني، هدفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثالث والرابع، ليحقق رقم قياسي جديد في بطولة كأس العالم للأندية.

معلول يتساوى مع فلافيو في كأس العالم للأندية

وتمكن النجم التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، من معادلة رقم النجم الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم المارد الأحمر السابق.

حيث يجتل صدارة هدافي محترفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من المقرر أن يواجه نظيره فلومينيزي البرازيلي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم.