ماذا قال جيرارد عقب خسارة الاتفاق من النصر بثلاثية في الدوري السعودي؟

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أحمد جودة - القاهرة - علق ستيفن جيرارد مدرب فريق الاتفاق السعودي، على خسارة فريقه اليوم الجمعة 22 ديسمبر، على يد نظيره النصر في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفاز فريق النصر على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تصريحات جيرارد عقب خسارة الاتفاق من النصر

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي لمباراة النصر منذ قليل: "النتيجة كانت مستحقة للنصر بناء على ما قدموه في المباراة".

وتابع: "الهدفان الثاني والثالث يعتبران هدية وكان أمر محبط دخول مثل هذه الأهداف، والهدف الأول عالمي وصعب على أي حارس".

وأضاف مدرب الاتفاق في حديثه: "الخبر الجيد أن حالة أحمد الغامدي الصحية جيدة.. وهذا هو المهم".

وواصل: "غياب موسى أثر بشكل كبير على نتائجنا في هذا الموسم، حيث لا يوجد لدينا لاعب يأخذ المبادرة الهجومية".

وأتم جيرارد حديثه قائلا: "لدي اجتماعات مع الإدارة.. ورسالتي واضحة أن لا بد أن يكون تغيير في الفريق.. ولا بد أن ندخل السوق بشكل قوي".