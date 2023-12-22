نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنة أولى.. 5 لاعبين في الأهلي يحققون برونزية كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية، وذلك عقب مباراة مثيرة أمام أوراوا الياباني، والتي جمعتهم في حسم المركز الثالث والرابع.

5 لاعبين في الأهلي يحققون برونزية كأس العالم للأندية



ومع نهاية النسخة الحالية قدم العديد من اللاعبين بصمة ايجابية في المشاركة الأولى عالميا.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز اللاعبين المشاركين والذين حصدوا البرونزية لأول مرة في تاريخهم:

أنتوني موديست

الفرنسي بات من أسعد اللاعبين حظا، بعد مشاركة دامت لثلاث دقائق فقط، انتهت بالطرد والاقصاء لكن رغم سوء الحظ حصد البرونزية الاولى.

إمام عاشور

أحد العناصر الحديثة والتي أثارت الجدل والترقب حول المشاركة الأولى، لكن انتهت مشاركته بهدف أول وتتويج بجائزة رجل المباراة اليوم، وميدالية برونزية.

أحمد نبيل كوكا - كريم الدبيس

لاعب الاهلي الشاب شارك للمرة الاولى في المونديال، ليكسب الرهان حول مستواه المميز، ويحصد الميدالية البرونزية.

وسجل أيضا ظهير الاهلي الايسر كريم الدبيس مشاركته الاولى لينجح في حصاد الميدالية الاولى.

مروان عطية

في الموسم الأول نجح مروان عطية في استعادة جزء من مستواه، والذي حصد ثمار اجتهاده بميدالية أولى

