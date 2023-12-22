عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة أوراوا

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أحمد جودة - القاهرة - خضع مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكشف المنشطات عقب مباراة فريقهما أمام أوراوا الياباني، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

وسجل رباعية الأهلي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.

وتعتبر هذه البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الأهلي، بعدما حقق الأولى في عام 2006، ثم عام 2020 وعام 2021، قبل أن يجدد الإنجاز مرة أخرى هذا العام.



ويغلق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، صفحة كأس العالم للأندية سريعًا، من أجل الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.