نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي ينهي الشوط الأول بالتقدم على فلومينينسي بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في التقدم بثنائية نظيفة على نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي في شوط المباراة الأول الذي جمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي

سجل جوليان ألفاريز هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الحادية من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهدت الدقيقة الثانية عشر محاولة أولى من فلومينينسي بتسديدة من كينو من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن مرمى إيدرسون.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين، شهدت تبادل رائع للتمريرات بين عناصر السيتي لتصل الكرة إلى رودريجو الذي يمرر إلى فودين داخل منطقة الجزاء الذي يحاول إرسال عرضية ولكن الكرة تصطدم بالمدافع نينو وتسكن الشباك.

ونفذ مارسيلو ركنية على رأس أرياس ولكن إيدرسون يتصدى للكرة ببراعة في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة.



وراوغ جريليش لاعبي فلومينينسي بشكل رائع وسدد من الجهة اليسرى على حدود منطقة الجزاء ولكن حارس المرمى يخرجها لركنية في الدقيقة الثالثة والأربعين لتنتهي بذلك أحداث الشوط الأول من المباراة.