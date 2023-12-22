بورفؤاد يفوز على الاتصالات بهدفين مقابل هدف ويتأهل للدور ل32 بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم لنادي بورفؤاد تحت قيادة أحمد العجوز إلى دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتصالات ٢/١ بعقر داره بستاد السلام عصر اليوم في انجاز تاريخي لم يتحقق منذ المشاركة الاخير في بطولة كأس مصر من اكثر من ربع قرن عام ١٩٩٧ عندما وصل بورفؤاد إلى دور نصف النهائي وهو بالقسم الثاني وخرج امام الاسماعيلي بالهزيمة ٢/١ ليحسم بعدها الدراويش بطولة كأس مصر في هذه النسخة.

بورفؤاد يفوز على الاتصالات بهدفين مقابل هدف

انتهى الشوط الأول بتقدم بورفؤاد ٢/١ بعد التأخر بهدف قبل ان يقلص الفارق محمد متعب عقب الهدف لدقيقة واحدة في الدقيقة 27 ليتعادل لطيور النورس وقبل ختام الشوط استطاع على المواني اضافة الهدف الثاني بهدف عالمي في المقص الايسر لحارس الاتصالات.

في الشوط الثاني استطاع طيور النورس الحفاظ على النتيجة بفضل تبديلات الكابتن احمد العجوز وبسالة اللاعبين وتألق الحارس عمرو شعبان الذي تألق في انقاذ مرمى الفريق في الدقائق الاخيرة من هدف محقق بعدما اضاع لاعبي بورفؤاد جملة من الفرص التي كانت كفيلة ان تنهى اللقاء قبل صافرة الحكم

جاء تشكيل بورفؤاد في المباراة مكون من: عمرو شعبان ( حارس)، اسلام سيد، محمد متعب، على الملواني، محمد سليمان، اسلام بركات، عبد الله السنبجهاوي، احمد الشحات، احمد فتحي، كريم هاني، ابراهيم السامولي.

وشارك كبدلاء: شوقي فتحي، فتحي مجدي، محمد عزازي، فادي طلعت، خالد اشرف.

حضر اللقاء من مجلس الإدارة جاسر الشاعر رئيس النادي ومحمد الدالي عضو المجلس فيما رافق الفريق بمعسكره بالقاهرة احمد رضوان عضو المجلس والمشرف على الفريق.

الجدير بالذكر ان الجهاز الفني والإداري للفريق يتكون من أحمد العجوز مديرًا فنيًا ،طارق فهيم مدربًا عامًا ،أحمد فوزى مدربًا عامًا ،محمد شحاته مدربًا، تامر عسل مدربًا ،أحمد مسلم مدربًا للحراس، محمد الخضري محلل اداء، أحمد الديب مديرًا إداريًا، عمرو معروف إداريًا، عادل عرفه إداريًا، مصطفى مالك دكتور الفريق، مؤمن غريب أخصائي العلاج الطبيعي ،احمد الزغبي علاج طبيعي، أحمد رضوان المشرف العام على الفريق.