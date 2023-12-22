نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور - إلغاء مباراة ماريا والقنطرة لسوء الأحوال الجوية بدوري القسم الثالث للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألغيت اليوم مباراة فريق ماريا العام لكرة القدم النسائية أمام نظيره القنطرة البيضاء بسبب سوء الأحوال الجوية، في إطار مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية

وجاء ذلك بعد قرار حكم المباراة بعد معاينة ملعب مركز شباب المعمورة بالإسكندرية وهو ملعب فريق ماريا العام صاحب الارض، ونظرًا لسوء حالة أرض الملعب المليئة بمياة الأمطار قرر إلغاء المباراة، وإخطار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بقراره.

وجدير بالذكر أن الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث تشهد 5 مباريات تقام أيام الجمعة والسبت، حيث يستضيف فريق محلة حسن نظيره مركز شباب العمراوي، ويحل مركز شباب الخيارية ضيفا على نصر المندرة، ويلتقي شباب أرمنا مع الاتحاد السكندري، وبور فؤاد يواجه الإعلاميين.

وكانت حددت لائحة المسابقات بالاتحاد المصري صعود فريقين من كل مجموعة من مجموعتين القسم الثالث لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية.

