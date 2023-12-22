حسين الشحات ينشر صورة مع إمام عاشور.. شاهد ماذا قال؟

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أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية، وذلك عقب مباراة مثيرة أمام أوراوا الياباني، والتي جمعتهم في حسم المركز الثالث والرابع.

حسين الشحات ينشر صورة مع إمام عاشور

وطغت على المباراة أجواء احتفالية كبيرة، والذي جاءت بعد فوز عريض وتتويج جاء متضمن الارقام القياسية الكبيرة.

واحتفل حسين الشحات باستوري قصيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصورة مع زميله في الفريق إمام عاشور وكتب عليها "ده وش السعد بجد".

حسين الشحات وإمام عاشور

وكان امام قد انضم للفريق نهاية الموسم الماضي، ليتلقى اتهامات كبيرة بكونه دخوله على الفريق ساهم في تراجع مستواه.

ويعد امام احد العناصر التي قدمت بصمة ايجابية كبيرة، بهدف في شباك الاتحاد وتتويج بجائزة رجل المباراة.

تشكيل الأهلي في المواجهة التاريخية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد كوكا وحسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.