الأهلي ضمن قائمة الأكثر تواجدًا بمنصات التتويج لكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - جاء النادي الأهلي في المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية.

الأهلي ضمن قائمة الأكثر تواجدًا بمنصات التتويج للمونديال

وجاء برشلونة الإسباني في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما.

ثم جاء ليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

وسجل رباعية الأهلي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.