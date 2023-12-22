نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأهلي في المونديال.. من هو هداف الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أوراوا ريدز الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ ساعات قليلة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الموسم الحالي.

وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالميدالية البرونزية، بعدما حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية؛ للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره أوراوا الياباني.

وسجل النجم التونسي علي معلول، رقم قياسي مميز له، بعدما سجل هدفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثالث والرابع، ليقود المارد الأحمر للتتويج بالميدالية البرونزية.

كما سجل المدافع الدولي ياسر إبراهيم، لاعب فريق الأهلي، الهدف الأول للفريق أمام نظيره أوراوا ريدز الياباني، ليحرز الهدف الثالث له، في بطولة كأس العالم للأندية.

هداف الأهلي في كأس العالم للأندية

ولازال النجم الدولي محمد أبو تريكة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، ومنتخب مصر، هو هداف بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 4 أهداف، ويليه المهاجم الأنجولي أمادو فولافيو.

وتساوى النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي مع المهاجم الأنجولي أمادو فولافيو، الذي يتصدر جدول ترتيب هدافي بطولة كأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف.

كما بات كذلك المدافع الدولي ياسر إبراهيم، نجم فريق الأهلي، ثاني أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف، متساويا سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد السابق، وخلف اللاعب تسوكاسا شيوتاني، الذي يتصدر برصيد 4 أهداف.