عاجل.. أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بعد حصول الفريق على الميدالية البرونزية، في نهائيات كأس العالم للأندية.

أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي بالميدالية البرونزية

وقال مارسيل كولر فى تصريحات لقناة الأهلي عقب المباراة: "سعيد أن العلاقة بيني وبين الجمهور جيدة، وأسعى دائما نحو إسعادهم، وهذا ما يشغل بالي بشكل مستمر".

وأضاف: "أبحث دائمًا عن سعادتهم لأن الحياة أصبحت قاسية جدًا ولا نجد الفرحة بشكل دائم، أحاول أن أفرحهم من كل حين لآخر عن طريق روح الدعابة التي يحبونها".

واختتم: "أبحث عن أشياء تلمس قلوبهم ويضحكوا عليها، لحظات الضحك التي يضحكها الجمهور بالنسبة لي تعني الكثير، لأنها تشعرني بسعادة كبيرة، ومع الانتصارات تكون السعادة أكبر".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.