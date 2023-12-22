فودين يسجل هدف مانشستر سيتي الثالث في شباك فلومينينسي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - سجل فيل فودين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هدف السيتي الثالث في شباك فلومينينسي البرازيلي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

فودين يسجل هدف مانشستر سيتي الثالث

ومرر كوفاسيتش إلى ألفاريز في الجهة اليسرى الذي أرسلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى فودين الذي يحولها في الشباك مسجلًا الثالث،في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضيةssc sports، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة:

تردد قناة ssc sports على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• القمر الصناعي: عرب سات.

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: بدر سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 2/3.

الاستقطاب: أفقي HD