هدف جوليان ألفاريز الرابع لمانشستر سيتي في شباك فلومينينسي البرازيلي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز جوليان ألفاريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هدف فريقه الرابع في شباك فلومينينسي البرازيلي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

هدف جوليان ألفاريز الرابع لمانشستر سيتي

وجاء هدف ألفاريز في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز ليتقدم المان سيتي على فلومينينسي برباعية نظيفة حتى الآن.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضيةssc sports، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة:

تردد قناة ssc sports على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• القمر الصناعي: عرب سات.

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: بدر سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 2/3.

الاستقطاب: أفقي HD