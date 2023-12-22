نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتوج بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التتويج ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي 2023-2024، لأول مرة في تاريخه، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فلومينيزي البرازيلي.

حيث تمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فلومينيزي البرازيلي، بأربعة أهداف نظيفة، ليتوج بالمونديال خلال الموسم الحالي بشكل رسمي.

أحداث الشوط الأول

وتمكن نجم فريق مانشستر سيتي، ألفاريز من تسجيل الهدف الأول لصالح السيتينز، في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، من تسديدة رائعة.

وزادت محاولات لاعبي فريق مانشستر سيتي على المرمى، من أجل تسجيل هدف ثان، قبل انتهاء الشوط الأول.

وأضاف اللاعب نينو نجم فريق فلومينينسي البرازيلي، هدف ذاتي لصالح فريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة فلومينينسي البرازيلي، مع نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتقدم السيتينز بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الثاني

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو. فريق فلومينينسي البرازيلي؛ الضغط والاستحواذ على الكرة؛ لتسجيل هدف تقليص الفارق.

ومع الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، سجل اللاعب فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الثالث لفريقه، بعد تمريرة عرضية رائعة من اللاعب ألفاريز.

وأضاف اللاعب ألفاريز، الهدف الرابع لفريق مانشستر سيتي، في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة من نونيز

وانتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي، بفوز السيتينز برباعية نظيفة، ليتوج ببطولة كأس العالم للأندية؛ ويحصل الفريق البرازيلي على المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية، بينما توج فريق الأهلي المصري بالميدالية البرونزية، بعد تواجده في المركز الثالث.