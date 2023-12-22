بعثة مودرن فيوتشر تصل إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر المصري للأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة فريق مودرن فيوتشر، إلى ابو ظبي، استعدادًا لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نادي بيراميدز يوم ٢٥ ديسمبر الجاري بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

كما حرص مجلس أبو ظبي الرياضي على إستقبال بعثة الفريق في المطار، وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدخول.

ومن المقرر أن يتدرب مودرن فيوتشر غدًا السبت التدريب الأول له بالإمارات استعدادا لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

يسعى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر تحقيق الفوز على بيراميدز والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال.