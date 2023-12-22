نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعد تتويج مانشستر سيتي بالمونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لأول مرة في تاريخه، ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي 2023-2024، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي.

حيث سجل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مرمى نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي، بأربعة أهداف دون رد، ليحقق أكبر نتيجة في بطولة كأس العالم للأندية.

من هو أفضل لاعب في كأس العالم للأندية عقب انتهاء البطولة؟

وحصل نجم فريق مانشستر سيتي رودري، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، بعدما تألق بشكل كبير مع السيتينز منذ بداية البطولة، وساهم في العديد من الأهداف.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، حصد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي، والتتويج بالميدالية البرونزية، للمرة الرابعة في تاريخه تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر