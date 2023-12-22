نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متفوقا على أنشيلوتي.. جوارديولا يحقق رقم قياسي مذهل مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التتويج ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي 2023-2024، لأول مرة في تاريخه، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فلومينيسي البرازيلي، بأربعة أهداف نظيفة.

جوارديولا يسجل رقم قياسي جديد له في كأس العالم للأندية

وبات المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أول مدرب يحقق بطولة كأس العالم للأندية بمعدل 4 مرات، ليصبح أكثر مدرب يتوج بالمونديال في التاريخ.

وبهذه الاحصائية، نجح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تخطي رقم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الذي توج بالمونديال 3 مرات فقط.

كما حقق جوارديولا، مع فريق مانشستر سيتي، بفوزه على نظيره فلومينيسي البرازيلي، أعلى نتيجة في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم للأندية.

حيث فاز الإسباني مع نادي برشلونة، في كأس العالم للأندية، بنتيجة 4-0 على نظيره فريق سانتوس البرازيلي في عام 2011.

وحقق مع فريق مانشستر سيتي النتيجة نفسها 4-0؛ هذا الموسم 2023 على نظيره فلومينينسي البرازيلي.

والجدير بالذكر أن الفريق البرازيلي حصل على المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية، بينما توج فريق الأهلي المصري بالميدالية البرونزية، بعد تواجده في المركز الثالث.