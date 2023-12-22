نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك سيدات يفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 3-0 في الدوري التمهيدي للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق 6 أكتوبر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على صالة نادي 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة بالدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/12

25/14

25/20



ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بجانب أندية سبورتنج، وسموحة، والزهور، والطيران، وهليوبوليس، و6 أكتوبر، والمقاولون العرب.



ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سموحة يوم الاثنين المقبل على صالة نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للمجموعه الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.



ويتكون الجهاز الفني للفريق من، حسام شكري مديرًا فنيًا، ومحمد أنور مدربًا عامًا، وأشرف عبدالعال مدربًا، وهبة حسنين مديرًا إداريًا، وسمية ناجح علاج طبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططًا للأحمال.