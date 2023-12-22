نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حال تمت إقالة تشافي.. خوان لابورتا يحدد مدرب برشلونة القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، أوقات عصيبة للغاية، في ظل تراجع مستويات البلوجرانا، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024، برصيد 38 نقطة، ومتخلف بفارق 7 نقاط كاملة، عن ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركز الأول برصيد 45 نقطة.

لابورتا يحدد بديل تشافي

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، حدد المدرب الذي سيتولي قيادة الفريق الكتالوني، حال إقالة تشافي من منصبه.

ووفقًا للتقارير، فأن لابورتا اختار رافائيل ماركيز، مدرب فريق الشباب ببرشلونة، بأن يكون هو مدرب الفريق الأول حال إقالة تشافي.

يذكر أن قرعة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، أسفرت عن وقوع برشلونة أمام نابولي الإيطالي، حيث ستكون مواجهة في غاية الصعوبة على الفريق الكتالوني، في ظل الأسماء القوية التي يمتلكها فريق الجنوب الإيطالي.