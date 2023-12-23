نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على تشكيلة فريقه الذي ستدخل مواجهة قمة البريميرليج أمام ليفربول، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

يلتقى الفريقين الكبيرين، مساء، غدًا، السبت، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ18، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل المدفعجية المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت، جابريل ساليبا، جابريل ماجاليش، أولكسندر زينتشينكو.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي.

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نطقة، ومتفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول وأستون فيلا أصحاب المركز الثاني والثالث في البريميرليج.