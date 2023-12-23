نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة تتويج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجه للنادي الأهلي بالميدالية البرونزية في حفل ختام بطولة كأس العالم ‏للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية، بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي، وجياني ‏إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

لحظة تتويج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية

وصعد الأهلي على منصة التتويج بمونديال الأندية بعد فوزه على أوراوا الياباني بأربعة ‏أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله ‏الفيصل في جدة.‏

وتوج مانشستر سيتي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء فلومينينسي البرازيلي في ‏المركز الثاني وحل الأهلي في المركز الثالث.

موعد مباراه الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال.