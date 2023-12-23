نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد المونديال.. أكثر مباراة شهدت أهدافًا في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، أكثر مباراة شهدت أهداف في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وانتهت اليوم الجمعة 22 ديسمبر، منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل رسمي، لتكون آخر نسخة من البطولة بنظامها القديم، وتنطلق النسخة المقبلة في عام 2025 المقبل.

وفاز فريق مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب الانتصار على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4-0، في مباراة الدور النهائي.

فيما حصل فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عقب الانتصار اليوم على اوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية.

أكثر مباراة شهدت أهدافا في كأس العالم للأندية 2023

وكانت أكثر مباراة شهدت أهدافا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، هي مباراة فريق الأهلي ضد نظيره اوراوا اليوم في لقاء تحديد المركز الثالث في البطولة، والتي انتهت بنتيجة 4-2.

وسجل أهداف فريق الأهلي الأربعة كل من، ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 وبيرسي تاو في الدقيقة 25، ويوشيو كويزومي في الدقيقة 60 بالخطأ في مرماه، وعلي معلول في الدقيقة 98.

بينما سجل هدفي فريق اوراوا في مرمى الأهلي كل من، خوسي كانتي في الدقيقة 43، وألكسندر شولز في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء.

وكان من الممكن أن ينهي فريق الأهلي مباراة اليوم بحصيلة تهديفية أكبر، حيث أضاع علي معلول ركلة جزاء، وسجل الفريق هدف وألغاه الحكم بعد ذلك.