نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد المونديال.. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية بعد انتهاء البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2023، عقب انتهاء البطولة بشكل رسمي.

وانتهت اليوم الجمعة 22 ديسمبر، منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل رسمي، لتكون آخر نسخة من البطولة بنظامها القديم، وتنطلق النسخة المقبلة في عام 2025 المقبل.

وفاز فريق مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب الانتصار على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4-0، في مباراة الدور النهائي.

فيما حصل فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عقب الانتصار اليوم على اوراوا الياباني بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية.

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2023

ويحتل التونسي علي معلول نجم فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2023 برصيد هدفين، ويليه جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي بنفس عدد الأهداف.

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2023 كالآتي:

1- علي معلول "الأهلي" هدفين.

2- جوليان ألفاريز "مانشستر سيتي" هدفين

3- كريم بنزيما "اتحاد جدة" هدفين.

4- ألكسندر شولز "اوراوا" هدف وحيد.

5- برناردو سيلفا "مانشستر سيتي هدف وحيد.

6- إمام عاشور "الأهلي" هدف وحيد.

7- حسين الشحات "الأهلي" هدف وحيد.

8- ماتيو كوفاسيتش "مانشستر سيتي" هدف وحيد.

9- نجولو كانتي "اتحاد جدة" هدف وحيد.

10- بيرسي تاو "الأهلي" هدف وحيد.