مانشستر سيتي بطلاً لكأس العالم للأندية
توج مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه الكاسح 4 - صفر على فلومنينسي البرازيلي، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة في النهائي.
وحقق فريق المدرب بيب غوارديولا اللقب للمرة الأولى في تاريخه ليضيف إلى خزانة ألقابه بعد تتويجه بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.
واستخدم المهاجم خوليان ألفاريز صدره لتحويل تسديدة نيثن أكي المرتدة من القائم الأيمن إلى شباك فلومينينسي بعد نحو 40 ثانية من البداية. وسجل المدافع نينو بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من فيل فودن الذي أضاف الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 72.
واختتم ألفاريز أهداف سيتي بتسديدة منخفضة قبل دقيقتين من النهاية.
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