نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مارسيل كولر بعد برونزية كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي استمرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.



قال مرتجي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: الأهلي تعرض للظلم التحكيمي في مباراة فلومينينسي، وكهربا كان يستحق ركلة جزاء كانت ستغير الأمور ومن وجهة نظري فريق أورورا أقوى كثيرا من فلومينينسي."



أضاف: "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لا تدخل في عمل كولر، ولا تدخل في الأمور الفنية، مارسيل كولر ضحى بأرقام كثيرة من أجل النادي الأهلي وجماهيره"

وأشار: "عقد كولر ممتد مع الأهلي لمدة موسمين قادمين."

وعن طلب الأهلي تأجيل مباراته الأولى في السوبر قال: "الأمر قوبل بالرفض وجاء لنا الرد شفويا بالرفض، ولكن هذا هو قدر النادي الأهلي الذي يشارك في مختلف المسابقات"

وتطرق للحديث عن العامري فاروق قائلا: "نفتقد كثيرا لهذا الشخص الأطباء قدموا ما عليهم وننتظر تحسنه ومعجزة من الله ليعود لنا سالما"

موعد مباراه الأهلي وسيراميكا كليوباترا القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.