نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يحتفل بذكرى انتصارات بورسعيد على العدوان الثلاثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل النادي المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت،بالذكرى السابعة والستين لانتصارات بورسعيد على العدوان الثلاثي عام 1956 ( عيد النصر ).

المصري يحتفل بذكرى انتصارات بورسعيد

وجاء بيان النادي المصري كالتالي:

نحتفل اليوم بالذكرى السابعة والستين لانتصارات بورسعيد على العدوان الثلاثي عام 1956.

يتوجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبهذه المناسبة العطرة، بخالص التهنئة لشعب مصر، ومواطني محافظة بورسعيد ولجماهير المصري وأعضاء جمعيته العمومية.

يحتفل المصري بهذه المناسبة، فإنه يتوجه بالتحية لأبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد ولأرواح الشهداء الأبطال والذين قدموا للعالم أجمع أسمى معاني التضحية والفداء والدفاع عن الأوطان.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم السبت بمعسكره المغلق ببورسعيد استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي بالجولة الحادية عشر بالدوري.

موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الزمالك في تمام الساعة السابعة يوم الأثنين الموافق 1يناير المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب



القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.



ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.