نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يقرر تصعيد الثنائي ابراهيم ناجي ومحمد فوزي جاد للتدريب مع الفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري وبعد التنسيق مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي تصعيد الثنائي ابراهيم ناجي ومحمد فوزي جاد لاعبي فريق تحت 20 عامًا بالنادي والذي يقوده حمادة طلبة للتدريب مع الفريق الأول اعتبارًا من الأسبوع الحالي.

يخوض الفريق الأول للكرة بالمصري تدريباته الجماعية ببورسعيد استعدادًا لمواجهة الجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الإسماعيلي والمقرر إقامتها في الأول من يناير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن اللاعب ابراهيم ناجي يشغل مركز قلب الدفاع، بينما يشغل زميله محمد فوزي جاد مركز الظهيرين الأيمن والأيسر.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.



ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

