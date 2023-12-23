هيروكي ساكاي لـ " دوت الخليج الرياضي " الأهلي لا يختلف عن مانشستر سيتي.. استحق البرونزية وتفاجئنا من الأداء

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق النادي الأهلي المصري برونزية كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره اوراوا الياباني نتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الأمير عبد الله فيصل في المملكة العربية السعودية.

هيروكي ساكاي لـ " دوت الخليج الرياضي " الأهلي لا يختلف عن مانشستر سيتي

وعقب نهاية اللقاء، انفرد " دوت الخليج الرياضي " بتصريحات خاصة مع هيروكي ساكاي الظهير الأيمن لفريق اوراوا الياباني، تحدث فيها عن أحقية المارد الأحمر، في الفوز بالبرونزية.

ساكاي الذي مثل أندية مارسيليا الفرنسي، هانوفر الألماني، أشار إلى أن الأهلي ليس فريق أفريقي، بل يمتلك إمكانيات كبيرة، ولا يختلف كثيرًا عن الأندية الأوروبية الكبرى.

وخلال تصريحاته لـ " دوت الخليج الرياضي " أشار ساكاي أن أداء الأهلي لم يختلف كثيرًا هما قدمه مانشستر سيتي الانجليزي في الدور نصف النهائي أمام الفريق الياباني.

وقال ساكاي:" شاهدنا فريقًا منظمًا على أرضية الملعب، اعتقد أن الأهلي استحق البرونزية، حاولنا العودة في اللقاء، ولكن واجهنا صعوبات كبيرة أمام فريق يلعب كرة قدم جميلة ".

وأشار:" لم نتوقع الأداء الذي ظهر به الأهلي، فاجئنا التنظيم، فهو لا يختلف كثيرًا عن الفرق الأوروبية الكبرى، اعتقدنا أننا لا زلنا نواجه مانشستر سيتي ".

وتابع:" بعد التعادل كان بإمكاننا السيطرة على اللقاء، ولكن الهدف الثالث المباغت غير جميع الموازين، من ثم وجدنا صعوبات كبيرة في فرض السيطرة على اللقاء أمام فريق منظم تكتيكيًا ".

وأكد:" "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة الأخيرة، أعتقد أن هذا هو كل ما يهم."

وواصل: "من العار أننا لم نتمكن من تحقيق النصر، ومع ذلك، على الرغم من أننا كنا بعيدًا لفترة طويلة، إلا أننا فخورون بذلك".

واختتم بالحديث عن نظام بطولة كأس العالم الجديد في عام 2025، حيث أشار ساكاي:" أعتقد أن النسخة الجديدة ستكون قوية جدًا، مع زيادة حدة المنافسة والأندية العالمية، ستزيد صعوبة الوصول إلى مراحل متقدمة، كان بإمكاننا أن نحصل على إنجاز تاريخي في هذه النسخة، ولكن واجهنا فريقًا منظمًا ويمتلك لاعبين جيدين ".