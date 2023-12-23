مصدر بالمصري: نتمسك بـ إيزي إيميكا ولا مجال للتفريط في خدماته

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري البورسعيدي عن موقف إيزي إيميكا لاعب خط الوسط بالفريق الأول للكرة من تجديد التعاقد معه للقلعة الخضراء.

مصدر بالمصري: نتمسك بـ إيزي إيميكا

أكد المسؤول في تصريحات خاصة أن المصري لن يفرط في لاعبيه خاصة أن إيزي إيميكا لاعب يتمتع بإمكانيات فنية وأخلاق عالية لم يفتعل أي أزمة منذ التعاقد معه خلال سنوات طويلة.

أضاف المسؤول أن المصري متمسك باللاعب ولن يفرط في خدماته ولكن هذه الفترة النادي يمر بأزمة مالية نترقب حدوث انفراجه مالية خلال الأيام المقبلة لسداد المستحقات المتأخرة.

وأوضح:" أن مايتردد بشأن اضطهاد اللاعب من قبل الجهاز الفني لاأساس له من الصحة بدليل مشاركة اللاعب في المباريات بصفة أساسية، ومباراته أمام الزمالك الأخيرة التي فاز عليها المصري هدف مقابل لاشئ بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

إيزي ايميكا يرسل إنذار للمصري للمطالبة 67.750 ألف دولار مستحقات متأخرة

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال إيزي إيميكا لاعب النادي المصري عن حقيقة شكوي اللاعب إلي الاتحاد الدولي للمطالبة بسداد المستحقات المتأخرة لدي النادي البورسعيدي.

أكد وائل الخربتاوي في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الرياضي" أرسلت إنذار إلي مجلس إدارة النادي المصري بسداد المستحقات المتأخرة التي تبلغ قيمتها 67750 الف دولار لدي النادي المصري منقسمة إلى 41250 الف دولار راتب ثلاثة شهور من الموسم الحالي بالإضافة إلي 26500 الف دولار مستحقات متأخرة من الموسم الماضي.

أضاف الخربتاوي أن ما يتردد بشأن تجديد التعاقد مع إيزي إيميكا لا أساس له من الصحة وحتي الأن لم يتم التواصل من قبل أي مسؤول من المصري لتوضيح موقف اللاعب مع النادي.

أوضح وكيل اللاعب إنه حاول أكثر من مرة التواصل مع المسؤولين بشأن المستحقات أو معرفة موقف اللاعب ولكن باءت بالفشل.

تابع وائل:"يتعرض إيزي إيميكا لحرب نفسية وشائعات مغرضة الهدف منها رحيله من النادي المصري خلال الفترة المقبلة ولا اعرف لمصلحة من ".



وأكمل وكيل اللاعب أنه منح مجلس إدارة النادي المصري مهلة أخيرة لمدة أسبوع لحل أزمة المستحقات المتأخرة قبل اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حق إيزي.

وواصل الخربتاوي أن اللاعب تلقي عدة عروض من أندية مصرية وفي الخارج ولكنه حتي الأن متمسك بوجوده داخل القلعة الخضراء ويتمني استكمال مشواره مع النادي المصري من أجل إسعاد الجماهير الذي يكن له كل مشاعر الحب والاحترام.

موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يواجه المصري البورسعيدي نظيره الاسماعيلي في مباراة تجمع بين ديربي القناة يوم الخميس الموافق 1 يناير المقبل بالجولة الحادية عشر المقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.