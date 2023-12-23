نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي وست هام يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: لوك شاو، وان بيساكا، جون إيفانز، كامبوالا.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، ماينو، سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم: جارناتشو، أنتوني، هويلاند.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهره، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.