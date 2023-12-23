نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يحقق رقما مذهلا ضد أرسنال في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أرسنال مع نظيره فريق ليفربول، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

محمد صلاح يحقق رقم قياسي مميز أمام أرسنال

وشارك النجم المصري محمد صلاح ضد أرسنال في جميع المسابقات، في 15 مباراة حتى الآن، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 4، كما تمكن من قيادة فريقه للفوز في 8 فوز لقاءات.

بينما تعادل أمام أرسنال في 3 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخرى.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد فريق ارسنال في صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

