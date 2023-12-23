نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فسخ عقد موديست.. مفاجأة مدوية في اسم المهاجم المرشح لخلافته بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجأة مدوية في اسم المهاجم المرشح لخلافة موديست بالأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت سهام صالح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " الكلاسيكو" على قناة " dmc ":"أحمد حسن كوكا واحد من المرشحين للإنضمام للأهلي في يناير لحل أزمة الهجوم بعد استقرار لجنة التخطيط على فسخ عقد موديست".

ونجح النادي الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على أوروا الياباني برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

واتجهت بعثة النادي الأهلي إلي الإمارات صباح اليوم استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري للأبطال.

موعد مباراه الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

