نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام حمص يعبر عن سعادته بالتكريم في احتفال إتحاد الغوص المصري بذكرى تأسيسه لمرور ٤٠ عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ عن سعادته بالتكريم الذي حظى به اليوم الجمعة ضمن إحتفالية الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمناسبة مرور ٤٠ عام على تأسيسه.



وأكد " حمص " أن الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي كيان كبير يحظى بإهتمام عالمي بفضل الجهود المبذولة من مسؤليه ومن قائده.



وأشار " حمص " أنه يفخر بإنتمائه لهذه المنظومة الكبيرة الناجحة، متمنيا للإتحاد المصري للغوص والإنقاذ مزيدا من النجاحات، ويهدي التكريم لكل أبناء المنطقة.

يذكر أن منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ قد شهدت العام الحالي المزيد من المراكز المتقدمة التي حققها أبناء المنطقة ضمن صفوف المنتخب الوطني في مختلف البطولات مثل بطولة العالم والبحر المتوسط للسباحة بالزعانف وتجارب منتخب مصر للإنقاذ.

ينظم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بطولات في اكثر من لعبه منها رياضه الانقاذ ورياضة الغوص ورياضه السباحه بالزعانف.



ويضم منتخب مصر للسباحه بالزعانف عدد كبير من ابطال العالم الذين شاركوا في بطولات دوليه مثل بطوله العالم للسباحه بالزعانف وبطوله البحر المتوسط وحققوا ميداليات ونتائج مشرفه ابرزهم ابنه بورسعيد جميله علي صابر ومحمد هاني ولاعبه نادي بورفؤاد ومحمود البليسي لاعب نادي المنطقه الاقتصاديه وعمار الوصيف لاعب نادي غزل بورسعيد.



ويوالي الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ورئيسه سامح الشاذلي اهتمام كبير بلاعبي بورسعيد سواء في السباحه بالزعانف أو في رياضه الغوص كما يحرص على وضع بورسعيد ضمن خريطه استضافه البطولات حيث سبق وان تم تنظيم بطوله منتخبات المناطق للانقاذ في بورتو سعيد كما تستعد بورسعيد خلال 2024 لتنظيم منافسات بطوله كاس مصر