نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة يوفنتوس ضد فروزينوني اليوم السبت 23-12-2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة يوفنتوس وفروزينوني بفوز فريق السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ظهر اليوم السبت على ملعب "بينيتو ستيربي"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي

افتتح كينان يلدز أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فيليب كوستيتش إلى يلدز الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وراوغ أكثر من مدافع ثم سدد كرة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل خايمي بايز لصالح فريقه فروزينوني في الدقيقة 52، بعد تمريرة من إيلاريو مونتيريسي إلى زميله بايز الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، مرت من تحت يدي الحارس تشيزني وسكنت الشباك.

وسجل دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 82، بعد عرضية من وستون مكيني من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها فلاهوفيتش برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.