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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس أمام فروزينوني عصر اليوم السبت على ملعب "بينيتو ستيربي"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.

وتمكنت كتيبة ماسيمليانو أليجري من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي يوفنتوس كينان يلدز ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 12 و82، فيما سجل خايمي بايز هدف فروزينوني الوحيد عند الدقيقة 52.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

1- إنتر ميلان: 41 نقطة.

2- يوفنتوس: 40 نقطة.

3- ميلان: 33 نقطة.

4- فيورنتينا: 30 نقطة.

5- بولونيا: 28 نقطة.

6- نابولي: 27 نقطة.

7- أتالانتا: 26 نقطة.

8- روما: 25 نقطة.

9- لاتسيو: 24. نقطة.

10- تورينو: 23 نقطة.

11- مونزا: 21 نقطة.

12- ليتشي: 20 نقطة.

13- جنوي: 19 نقطة.

14- فروزينوني: 19 نقطة.

15- ساسولو: 16 نقطة.

16- كالياري: 13 نقطة.

17- أودينيزي: 13 نقطة.

18- إمبولي: 12 نقطة.

19- هيلاس فيرونا: 11 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 9 نقاط.