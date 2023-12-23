نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا عقب الفوز بكأس العالم للأندية: انتهت مهمتي مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه أغلق فصلا في بطل أوروبا بعد فوزه بكأس العالم للأندية.

تصريحات بيب جوارديولا بعد الفوز بكأس العالم للأندية

وتغلب مانشستر سيتي على فلومينينسي 4-0 يوم الجمعة ليرفع لقبه الخامس في عام 2023.

وهذا يعني أن جوارديولا فاز بكل الألقاب المتاحة منذ انضمامه كمدير فني في عام 2016.

وفي حديثه بعد المباراة، قال جوارديولا، الذي بقي في عقده 18 شهرًا، إن مهمته انتهت.

وقال: "أنا سعيد للغاية وأود أن أقول إنه كان لدينا شعور بأننا سنغلق هذا الفصل؛ لقد فزنا بجميع الألقاب، ولا يوجد شيء آخر يمكن الفوز به، كان لدي شعور بأن المهمة قد انتهت، لقد انتهت ".

وأضاف "الآن حان وقت عيد الميلاد، نشتري كتابًا آخر ونبدأ في كتابته مرة أخرى. لقد انتهت السنوات الثماني الماضية ".